Chery нашла имя новому бренду для РФ. Под ним в 2024 году выпустят 7 моделей

Компания Chery сообщила об изменении планов по выводу на российский рынок суббренда Chery NEV, под которым планировали продавать автомобили на альтернативных источниках энергии. Такие машины будут продавать под линейкой Chery Tiggo .

"Использование в названии суббренда слова Tiggo обусловлено необходимостью проведения плавной ре-эволюции в интерпретации бренда и отвечает цели компании Chery в проведении трансформации автомобильного рынка", - говорится в официальном сообщении компании, поступившем в редакцию "РГ".

На днях Chery провела закрытую конференцию, на которой дилерскому сообществу была представлена новая стратегия развития Chery Tiggo в России. После обсуждения было принято решение представить на российском рынке в 2024 году 7 моделей: 4 автомобиля с гибридной силовой установкой и 3 автомобиля на полной электрической тяге.