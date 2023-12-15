Швейцарский вездеход поднялся на рекордную для электрокаров высоту

Грузовик Terren, оснащенный 326-сильной силовой установкой, поднялся по западному склону Охос-дель-Саладо до отметки 6500 метров. При этом всю дорогу его заряжали от фотовольтаической системы. Прежний рекорд в категории электромобилей принадлежал Volkswagen ID.4 GTX. А абсолютный числится за Porsche 911.

Не прошло и двух недель, как Porsche установила рекорд высоты восхождения для автомобилей, а уже есть новое достижение. На этот раз отличилась швейцарская транспортно-логистическая компания Gebrüder Weiss, команда которой на прототипе электрического грузовика Terren поднялась по западному склону чилийского вулкана Охос-дель-Саладо к отметке 6500 метров. До ближайшей цивилизации отсюда около 300 километров, поэтому машину заряжали от солнца. Общая площадь солнечных батарей превысила 40 квадратных метров. В пике система выдавала 10,7 киловатта, но чтобы получить дополнительные 150 километров хода требовалось пять часов.

Вездеход Terren построен на шасси топливного транспортера Aebi VT450. Он оснащен поворотными задними колесами, двумя электромоторами (комбинированная отдача — 326 л.с., момент на колесах — 35 000 Нм) и 300-вольтовой батареей емкостью 90 киловатт-часов. Аккумулятор собран из трех работающих параллельно блоков, каждый из которых может выступать в роли резервного в случае повреждения двух других. Паспортный запас хода Terren — всего 200 километров. По сравнению с исходным Aebi VT450 здесь был увеличен дорожный просвет, установлен более легкий кузов и мощные лебедки.

Gebrüder Weiss