Глава АвтоВАЗа сообщил о возможном выводе нового бренда на авторынок

"Насколько мне известно, завод в Санкт-Петербурге работает. И даже в новогодние праздники будет работать. И X-Cross 5 (или другой X) там производится и будет производиться. А значит, что и продаваться. Само производство - это не самоцель, цель - это наши клиенты. Возможно, что в следующем году мы выйдем с новым брендом, с новым модельным рядом", - отметил Соколов.