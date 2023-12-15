Глава АвтоВАЗа сообщил о возможном выводе нового бренда на авторынок

Глава АвтоВАЗа Соколов: возможно, что следующем году мы выйдем с новым брендом
Президент АвтоВАЗа Максим Соколов после старта производства опытной партии электромобилей e-Largus в Ижевске ответил на вопросы журналистов, среди которых был и корреспондент "Российской газеты". Топ-менеджер рассказал, что завод в Санкт-Петербурге продолжает работать. Также в следующем году компания может выйти на российский рынок с новым брендом.
"Насколько мне известно, завод в Санкт-Петербурге работает. И даже в новогодние праздники будет работать. И X-Cross 5 (или другой X) там производится и будет производиться. А значит, что и продаваться. Само производство - это не самоцель, цель - это наши клиенты. Возможно, что в следующем году мы выйдем с новым брендом, с новым модельным рядом", - отметил Соколов.
Напомним, Lada X-Cross 5 оснащается четырехцилиндровым турбомотором 1.5, который выдает 160 л.с. и 258 Нм. С ним работает семиступенчатый "робот" с двумя сцеплениями. Привод только передний. Габариты машины следующие: 4525 х 1845 х 1615 мм, размер колесной базы - 2700 мм.
Планируется, что кроссовер выйдет на рынок в двух комплектациях - стартовой Enjoy и более дорогой Techno.
Ранее "РГ" сообщала о том, что у АвтоВАЗа уже есть прототипы электрических Lada.