Путин объявил в России десятилетие «большой стройки»

Высокоскоростные железнодорожные магистрали в перспективе дойдут в том числе до Луганска и Донецка, заявил президент РФ Владимир Путин . ТАСС

По его словам, по территориям, на которых проживают 111 миллионов человек, или 80% населения страны, будут проложены высокоскоростные железнодорожные магистрали (ВСМ), которые в перспективе дойдут в том числе до Донецка и Луганска. Парламентская газета