Путин объявил в России десятилетие «большой стройки»
Высокоскоростные железнодорожные магистрали в перспективе дойдут в том числе до Луганска и Донецка, заявил президент РФ Владимир Путин. ТАСС
По его словам, по территориям, на которых проживают 111 миллионов человек, или 80% населения страны, будут проложены высокоскоростные железнодорожные магистрали (ВСМ), которые в перспективе дойдут в том числе до Донецка и Луганска. Парламентская газета
Также президент РФ заявил, что наступил момент для строительства высокоскоростного железнодорожного пути между Москвой и Петербургом. Вечерняя Москва
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