Самый большой рост цен на автомобили Lada был при бывшем акционере Renault, а по итогам текущего года подорожание в среднем составило около 11%. Об этом заявил президент АвтоВАЗа Максим Соколов, слова которого приводят РИА Новости.

Накануне в ходе прямой линии президент России Владимир Путин оценил повышение цен на российские машины в 40%. По его словам, это высокий уровень роста. Глава государства выразил уверенность, что стоимость отечественных автомобилей будет демонстрировать снижение по мере роста производства.

Соколов констатировал, что президент «всегда обладает самой точной информацией», признав, что рост цен на машины в период с февраля 2022 года действительно составил 40%.

«Конечно, мы помним, что первая половина этого роста — 20% — была ещё в тот период до мая месяца 2022 года, когда АвтоВАЗом управлял концерн Renault. За 2022 год, уже когда государство взяло в свои руки штурвал управления нашим флагманом отечественного автопрома - рост был не такой существенный. В пределах 4%», — пояснил он.

По его словам, по итогам 2023 года цены на продукцию отечественного автопрома выросли на 11%. При этом глава АвтоВАЗа подчеркнул, что сейчас «многое что изменилось и в ценовой политике, и вообще в мире».