Сотрудники Госавтоинспекции оказывают помощь попавшим в сложную дорожную ситуацию водителям в Рязанской области

За минувшие сутки из-за сложных погодных условий многие водители по попадали в непростые ситуации: не справившись с управлением, они съезжали с дороги, застревали на обочинах. Сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по Рязанской области не оставили ни одного автолюбителя в беде. Капитан полиции Павел Чувин и старший лейтенант полиции Сергей Дрынкин оказывают помощь попавшим в сложную дорожную ситуацию водителям в Рязанском районе. 14 декабря, в вечернее время сотрудники полиции помогли семье рязанцев, которые оказались на дороге в сломанной машине в мороз. За несколько километров до Рязани они заметили машину, стоявшую на обочине. Инспекторы остановились и выяснили, что автомобиль, в котором находилась семья из трех человек, в том числе несовершеннолетний мальчик, сломался. Сотрудники полиции пересадили пассажиров сломанного транспортного средства в патрульный автомобиль, чтобы они могли согреться, и отбуксировали машину к дому владельцев автотранспорта – в поселок Листвянка Рязанского района. Убедившись, что мальчику и его родителям ничего не угрожает, они продолжили нести службу. 15 декабря, Павел Чувин и Сергей Дрынкин, передвигаясь по автодороге «Рязань-Пронск-Скопин», в Рязанском районе заметили автомобиль, который съехал с дорожного покрытия. Предположив, что водителю может требоваться помощь, полицейские остановились и справились о состоянии здоровья мужчины. Последний пояснил, что машину занесло, после чего транспортное средство съехало в кювет. Мужчина также сообщил, что травм не получил, однако самостоятельно выбраться на дорогу у него не получается. Автоинспекторы ограничили движение автомобилей по дороге и помогли водителю выехать на дорожное покрытие. Жители Рязанской области выразили слова благодарности сотрудникам Госавтоинспекции за неравнодушие и помощь в трудной ситуации.