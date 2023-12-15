АвтоВАЗ нашел способ выпустить 12 новых моделей
Президент АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал о том, что до 2030 года компания планирует выпустить 12 новых моделей.
"В программе бюджета следующего года нами запланированы инвестиции на разработку новых продуктов в размере 45 млрд рублей. Всего мы планируем запустить 12 моделей до 2030 года. При этом рассчитываем на доминирующее положение на нашем рынке, а это доля в 30-35%", - цитирует топ-менеджера корреспондент "Российской газеты".
Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ выпустит седан бизнес-класса Lada Aura (2024 год), новый массовый легковой автомобиль Lada Iskra (2025 год), электромобиль e-Largus (2024 год), а также городской кроссовер С-класса на платформе Vesta (2025 год).
АвтоВАЗ в 2024 году планирует выпустить более 500 тысяч автомобилей Lada. По словам Соколова, производственный план на текущий год составляет около 400 тысяч автомобилей, а значит в следующем году объемы выпуска могут вырасти более чем на четверть.
Не так давно российская компания презентовала новый силовой агрегат, состоящий из 16-клапанного двигателя объемом 1.8 литра (122 л.с.) и вариатора. Кроме того, Lada продолжает работу над турбомотором.