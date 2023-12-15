АвтоВАЗ нашел способ выпустить 12 новых моделей

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал о том, что до 2030 года компания планирует выпустить 12 новых моделей.

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"В программе бюджета следующего года нами запланированы инвестиции на разработку новых продуктов в размере 45 млрд рублей. Всего мы планируем запустить 12 моделей до 2030 года. При этом рассчитываем на доминирующее положение на нашем рынке, а это доля в 30-35%", - цитирует топ-менеджера корреспондент "Российской газеты".

Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ выпустит седан бизнес-класса Lada Aura (2024 год), новый массовый легковой автомобиль Lada Iskra (2025 год), электромобиль e-Largus (2024 год), а также городской кроссовер С-класса на платформе Vesta (2025 год).

АвтоВАЗ в 2024 году планирует выпустить более 500 тысяч автомобилей Lada. По словам Соколова, производственный план на текущий год составляет около 400 тысяч автомобилей, а значит в следующем году объемы выпуска могут вырасти более чем на четверть.