Такси в Москве подорожало в четыре раза из-за циклона «Ваня»

На фоне прохождения теплого атмосферного фронта, связанного с циклоном «Ваня», цена поездки на такси в Москве увеличилась более чем в четыре раза по сравнению с поездками в обычные дни. Об этом сообщает РИА Новости.

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По его данным, утром в пятницу наблюдался двукратный рост стоимости поездок, а позднее пользователи сервисов такси отмечали, что цена поездки длительностью 35-55 минут выросла с обычных 800 рублей до 2-3,5 тыс. рублей. Таким образом, стоимость некоторых поездок по городу увеличилась более чем в четыре раза.

В частности, стоимость поездки от Парка культуры в Гольяново днем в пятницу составила 3,5 тыс. рублей против 1 тыс. рублей за то же расстояние утром.