Zeekr разработала батарею с зарядкой на 500 километров за 15 минут
Из-за золотистой изоляционной пленки её назвали Golden Brick. Батарея относится к типу литий-железо-фосфатным и использует компоновочную схему cell-to-pack, где ячейки собраны сразу в блок, минуя промежуточные модули. Она поддерживает зарядку током до 4,5С и показывает рекордную для отрасли эффективную заполняемость блока — 83,7 процента.
Принадлежащая Geely марка Zeekr разработала литий-железо-фосфатную батарею, зарядка которой в течение 15 минут даст дополнительные 500 километров хода. Такие значения удалось получить благодаря оптимизации внутренней структуры ячеек и использованию новых материалов катода и анода. Батарейный блок Golden Brick имеет большую, чем прежде, удельную емкость. А его эффективная заполняемость составляет 83,7 процента, при том что средний показатель по отрасли около 70 процентов.
Среди плюсов литий-железо-фосфатных аккумуляторов — относительная дешевизна (из-за отсутствия дорого кобальта), больший срок службы и высокие токи зарядки (у Golden Brick — до 4,5С). Такие батареи к тому же более безопасны. И чтобы доказать это, аккумулятор Zeekr подвергли ряду интенсивных тестов, включая пробитие гвоздем, нагрев до 1000 градусов по Цельсию и падение с 10-метровой высоты.
По многим параметрам батарея Zeekr якобы превосходят ближайших конкурентов. Однако где-то близко к ней находится CATL, чья LFT-батарея наполняется до 80 процентов за 10 минут и обеспечивает 400 километров хода. Ячейки в ней скомпонованы по схеме CTP 3.0 (cell-to-pack). Таким образом достигается высокая заполняемость, хотя размеры остаются прежними. Первая модель Zeekr, оснащенная новой батареей, будет представлена до конца года. Ею станет электрический седан 007.