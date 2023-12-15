Zeekr разработала батарею с зарядкой на 500 километров за 15 минут

Из-за золотистой изоляционной пленки её назвали Golden Brick. Батарея относится к типу литий-железо-фосфатным и использует компоновочную схему cell-to-pack, где ячейки собраны сразу в блок, минуя промежуточные модули. Она поддерживает зарядку током до 4,5С и показывает рекордную для отрасли эффективную заполняемость блока — 83,7 процента.

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Принадлежащая Geely марка Zeekr разработала литий-железо-фосфатную батарею, зарядка которой в течение 15 минут даст дополнительные 500 километров хода. Такие значения удалось получить благодаря оптимизации внутренней структуры ячеек и использованию новых материалов катода и анода. Батарейный блок Golden Brick имеет большую, чем прежде, удельную емкость. А его эффективная заполняемость составляет 83,7 процента, при том что средний показатель по отрасли около 70 процентов.

Среди плюсов литий-железо-фосфатных аккумуляторов — относительная дешевизна (из-за отсутствия дорого кобальта), больший срок службы и высокие токи зарядки (у Golden Brick — до 4,5С). Такие батареи к тому же более безопасны. И чтобы доказать это, аккумулятор Zeekr подвергли ряду интенсивных тестов, включая пробитие гвоздем, нагрев до 1000 градусов по Цельсию и падение с 10-метровой высоты.