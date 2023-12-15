Рассекречен салон внедорожника Tank, который появится в России

Компания Great Wall показала салон нового Tank 700, который отличается от того, что мы видели ранее на "шпионских" фото.

Tank 700 не будет дешёвым: на ноябрьском автосалоне в Гуанчжоу назвали предварительный прайс - 700 000 юаней. Поэтому в салоне мы видим соответствующее убранство: кожаную отделку с замысловатой прострочкой в лучших традициях европейского автопрома, аудиосистему Harman Kardon, "звездным небом" над головами водителя и пассажиров в стиле Rolls-Royce, задние сиденья углом регулировки наклона спинки до 141 градуса и подставками для ног, пятью дисплеями, три из которых - проекционный, приборка и "плавающий" экран мультимедиа (остальные два, видимо, будут у задних пассажиров).

Длина Tank 700 составляет 5110 мм, ширина равна 2122 мм, высота - 1986 мм, размер колёсной базы - 3000 мм, что на 150 мм больше, чем у Toyota Land Cruiser 300.

В движение внедорожник будет приводить гибридная силовая установка Hi4-T с трёхлитровым V6 турбо, электромотором и 9-ступенчатым "автоматом". Суммарная отдача агрегатов: 523 л.с. и 850 Нм.