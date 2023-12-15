Что будет, если не оплатить транспортный налог — рассказываем о последствиях

Уплата транспортного налога является обязательной для каждого автовладельца, но есть исключения. После регистрации транспортного средства вся информация о нем передается в Федеральную налоговую службу (ФНС). Ведомство рассчитывает сумму транспортного налога в зависимости от срока владения авто, оплатить налог нужно до 1 декабря каждого года.

На текущий момент установлены следующие ставки транспортного налога на одну лошадиную силу: до 100 л.с. — 2,5 руб., от 100 до 150 л.с. включительно — 3,5 руб., свыше 150 и до 200 л.с. включительно — 5 руб., свыше 200 и до 250 л.с. включительно — 7,5 руб. и свыше 250 л.с. — 15 руб. какие ставки действуют в конкретном регионе можно узнать на сайте ФНС.

От уплаты налога освобождаются владельцы автомобилей мощностью до 70 л.с., инвалиды, получившие машины через органы соцзащиты, Герои Советского Союза, ветераны труда, пострадавшие от радиации и облучения в связи с авариями или ядерными испытаниями, а также инвалиды I и II групп.

В некоторых регионах от уплаты налога освобождают пенсионеров, в других субъектах РФ для них действую различные скидки. Предоставляются льготы матерям-одиночкам и многодетным родителям. Кроме того, налог может быть снижен в случае, если доход автовладельца не превышает прожиточный минимум.