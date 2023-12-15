Уникальный Lamborghini Diablo SV продадут с аукциона RM Sotheby’s

Авто оснащен спортивной выхлопной системой, системой подъема передней подвески, воздухозаборниками из углеродного волокна и задним антикрылом из углеродного волокна.

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Первый родстер Diablo SV был разработан в период, когда Lamborghini принадлежал компании MegaTech. Эта модель была создана для привлечения внимания покупателей в США и представляла собой более легкую заднеприводную версию родстера Diablo VT. Его дебют в цвете Pearl Orange произошел на Женевском автосалоне в 1998 году. Однако, когда Lamborghini был продан Audi, проект был приостановлен.

Несмотря на отмену проекта, дилерский центр Lamborghini в Милане настоял на создании последнего экземпляра. Некоторые дилерские центры по всему миру также создали свои версии родстеров Diablo SV на базе Diablo VT, но всего два автомобиля были изготовлены непосредственно на заводе.

По информации Центральной Службы Новостей, этот редкий экземпляр проехал всего 42 842 км (26 621 миля) с момента своего создания и всё это время находился в Европе у четырех владельцев-коллекционеров. В комплекте с автомобилем идут оригинальное руководство пользователя, гарантийная книжка, два набора оригинальных инструментов и сертификат происхождения от Lamborghini Polo Storico.

Автомобиль оборудован атмосферным двигателем V12 мощностью 530 л.с. и максимальным крутящим моментом 605 Нм. Lamborghini Diablo SV также оснащен спортивной выхлопной системой, системой подъема передней подвески, воздухозаборниками и задним антикрылом из углеродного волокна.