В Москве более 80 мигрантов напали на полицейских

Согласно информации SHOT, полицейские пытались остановить автомобиль на улице Верхние Поля, но водитель не только не подчинился им, но и протащил одного из них несколько метров. Некоторое время спустя нарушитель избил полицейского.

Во время ареста у водителя произошел эпилептический приступ, и полицейские пытались оказать ему помощь. Однако в это время к ним подошла толпа из более чем 80 человек, которая начала толкать сотрудников полиции. В результате им пришлось успокоить толпу двумя выстрелами в воздух. Обошлось без пострадавших. Всего были задержаны 82 человека. На них составили протоколы по статьям "Мелкое хулиганство" и "Нарушение миграционного порядка". Главный нарушитель, 21-летний гражданин Таджикистана, ожидает уголовное преследование по статьям "Применение насилия в отношении представителя власти" и "Оскорбление представителя власти". Ему грозит до 10 лет тюрьмы.