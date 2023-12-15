Lada Vesta и Niva могут получить электрические версии

Глава АвтоВАЗа Соколов рассказал о планах создания Niva и Vesta в электроверсии
«АвтоВАЗ» рассматривает возможность создания электрических Niva и Vesta, уже началась разработка их прототипов. Об этом в пятницу, 15 декабря, сообщил глава компании Максим Соколов.
— Мы предполагаем, что мы будем развивать электродвижение, — сказал он.
Соколов отметил, что у автоконцерна в настоящее время есть прототипы новых автомобилей, они проходят испытания на полигонах в Тольятти.
Потоковое производство электроавтомобилей будет зависеть от спроса на них. На сегодняшний день автомобильный производитель наблюдает, что автомобили с двигателями внутреннего сгорания более востребованы среди автолюбителей как привычные, нежели инновационные.
Глава компании подчеркнул, что направление электродвижения рассматривается в стратегии развития компании как необходимое, но все же не основное, передает ТАСС.
Накануне президент России Владимир Путин назвал высоким рост цен на отечественные автомобили, которые подорожали на 40 процентов. При этом российский лидер отметил, что АвтоВАЗ справляется с выпуском транспорта.