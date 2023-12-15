Lada Vesta и Niva могут получить электрические версии

«АвтоВАЗ» рассматривает возможность создания электрических Niva и Vesta, уже началась разработка их прототипов. Об этом в пятницу, 15 декабря, сообщил глава компании Максим Соколов.

— Мы предполагаем, что мы будем развивать электродвижение, — сказал он.

Соколов отметил, что у автоконцерна в настоящее время есть прототипы новых автомобилей, они проходят испытания на полигонах в Тольятти.

Потоковое производство электроавтомобилей будет зависеть от спроса на них. На сегодняшний день автомобильный производитель наблюдает, что автомобили с двигателями внутреннего сгорания более востребованы среди автолюбителей как привычные, нежели инновационные.

Глава компании подчеркнул, что направление электродвижения рассматривается в стратегии развития компании как необходимое, но все же не основное, передает ТАСС.