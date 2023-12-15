Бизнес-седан Lada Aura планируют продавать и частным лицам

"Конечно, уже большой, поверьте, спрос от федеральных и региональных органов исполнительной власти на Lada Aura. Даже опытную партию у нас хотят разобрать. <…> Конечно, в том числе и на, условно говоря, частный сектор мы тоже планируем, что она будет поставляться. И уверен, что своих покупателей найдет", - сказал он.