Chery выведет на российский рынок модели eQ1 и eQ7
Китайский автопроизводитель Chery выведет на российский рынок в 2024 году компактный городской автомобиль eQ1 и кроссовер eQ7, сообщают «Китайские автомобили».
Они будут продаваться в России под суббрендом Chery Tiggo, а не анонсированным ранее Chery NEV. По габаритам двухдверный электромобиль eQ1 близок к отечественной «Оке». Его длина 3242 мм, колесная база — 2150 мм. В зависимости от комплектации, на китайском рынке его мощность составляет от 41 до 75 л.с. Запас хода — от 251 до 408 км. Максимальная скорость ограничена на отметке в 100 км/ч.
При этом известно, что внешний дизайн и интерьер компакта для российского рынка будут отличаться от машин, продающихся в Китае. В России эта машина появится в апреле-мае 2024 года.
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