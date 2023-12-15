Они будут продаваться в России под суббрендом Chery Tiggo, а не анонсированным ранее Chery NEV. По габаритам двухдверный электромобиль eQ1 близок к отечественной «Оке». Его длина 3242 мм, колесная база — 2150 мм. В зависимости от комплектации, на китайском рынке его мощность составляет от 41 до 75 л.с. Запас хода — от 251 до 408 км. Максимальная скорость ограничена на отметке в 100 км/ч.