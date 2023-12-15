Крымский мост временно закрыли для автотранспорта

Сообщение разместили в 18:03 по Москве в пятницу, 18 декабря. По какой причине, не сообщается.

Крымский мост временно закрыли для движения автомобильного транспорта в пятницу, 15 декабря. Об этом написали в Telegram-канале об оперативной обстановке на сооружении.

Сообщение разместили в 18:03 по Москве. По какой причине движение остановлено, не уточняется.

Движение по мосту транспорта периодически перекрывают из-за воздушных тревог и попыток ВСУ атаковать его.

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Маклюк в середине ноября заявил, что сооружение будет уничтожен. Он напомнил, что ранее на мосту были два взрыва и пообещал ещё много сюрпризов.

Минобороны РФ в последний раз сообщало о попытке атаки ВСУ на Крымский мост 1 декабря.