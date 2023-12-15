Движение по Крымскому мосту возобновили после почти часовой паузы
Движение по Крымскому мосту возобновили после небольшой паузы в работе переправы. По данным информационного центра, объект прекращал работу почти на час.
Движение автомобилей было приостановлено на 50 минут: в 18:03 стало известно о перекрытии движения.
В 18:53 в Telegram-канале появилось сообщение: «Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено».
Как отмечал 15 декабря российский лидер Владимир Путин, Россия с блеском осуществила планы по строительству Крымского моста.