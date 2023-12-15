Губернатор Голубев: в регионе замечено 266 отключений линий электропередачи

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что из-за аномальных погодных условий в регионе зафиксированы 266 отключений линий электропередачи. Об этом он сообщил в официальном Telegram-канале. "По состоянию на 21:00 суммарно зафиксировано отключение 266 линий электропередачи. Число аварийных бригад увеличено практически до двух сотен, в том числе задействованы энергетики из соседних регионов страны", - пишет Голубев. По его словам, в Ростовской области принимаются меры по организации функционирования пунктов обогрева и питания. До этого в регионах РФ из-за ухудшения погодных условий более 679 тыс. человек оказались отключены от энергоснабжения. По данным Минэнерго, по состоянию на 18:00 по московскому времени, в Ростовской области обесточенными остаются 185,5 тыс. человек, в ДНР - 235,4 тыс., в ЛНР - 255,7 тыс., в Псковской области - 1,2 тыс., а в Смоленской области - 1,8 тыс. человек.