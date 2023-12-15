Путин изучит продление переходного периода на утильсбор для машин

Президент согласился изучить продление переходного периода на утильсбор для машин
Речь идёт об автомобилях, которые купили до вступления новых норм в силу.
«Закон обратной силы не имеет, поэтому надо подумать, конечно. Спасибо, что обратили на это внимание. Закон обратной силы не имеет, поэтому, если сама сделка купли-продажи состоялась до введения этого нового сбора, то, конечно, мы не должны людей облагать дополнительно», — сказал Владимир Путин во время встречи с руководством Госдумы и лидерами фракций.
29 октября тарифы на утилизационный сбор для физических лиц, которые приобрели легковые автомобили, в частности в странах ЕАЭС, и ввезли их на территорию РФ для личного использования с 1 августа 2023 года, выросли в среднем в 250 раз, до уровня коммерческих тарифов для юридических лиц.