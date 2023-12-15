Путин изучит продление переходного периода на утильсбор для машин

«Закон обратной силы не имеет, поэтому надо подумать, конечно. Спасибо, что обратили на это внимание. Закон обратной силы не имеет, поэтому, если сама сделка купли-продажи состоялась до введения этого нового сбора, то, конечно, мы не должны людей облагать дополнительно», — сказал Владимир Путин во время встречи с руководством Госдумы и лидерами фракций.