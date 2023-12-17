Chevrolet выпустил последний экземпляр Camaro

Компания Chevrolet выпустила последний экземпляр спорткара Camaro. В ноябре 2023 года на предприятии в Боулинг-Грин был собран последний компрессорный 6,2-литровый V8 для Chevrolet Camaro, а вслед за двигателем LT4 последовал и заключительный экземпляр спорткара. Выпуск культовой модели завершился на заводе в Лансинге в середине декабря 2023 года. Если история Chevrolet Camaro и продолжится, то уже не в привычном формате популярного у клиентов бюджетного спорткара. Когда появится преемник культовой модели, пока остаётся загадкой.