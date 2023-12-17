Chevrolet выпустил последний экземпляр Camaro

Компания Chevrolet выпустила последний экземпляр спорткара Camaro. В ноябре 2023 года на предприятии в Боулинг-Грин был собран последний компрессорный 6,2-литровый V8 для Chevrolet Camaro, а вслед за двигателем LT4 последовал и заключительный экземпляр спорткара. Выпуск культовой модели завершился на заводе в Лансинге в середине декабря 2023 года. Если история Chevrolet Camaro и продолжится, то уже не в привычном формате популярного у клиентов бюджетного спорткара. Когда появится преемник культовой модели, пока остаётся загадкой.
Последним экземпляром Chevrolet Camaro шестого поколения стало купе хардкорной версии ZL1 1LE, покупатель которого пожелал оснастить свой 660-сильный спорткар 6-ступенчатой механической коробкой передач. Так что прощание с моделью получилось достойным, учитывая, что в США гораздо более популярна автоматическая трансмиссия, а не «механика».
«Camaro — это продукт, созданный страстью. Модель сформировала базу поклонников по всему миру и на протяжении поколений приводила людей в дилерские центры Chevrolet. Шестое поколение особенно олицетворяло атлетизм и хладнокровие, излучая уверенность на дороге и дух доминирования на гоночной трассе», — прокомментировали представители американской марки выпуск последнего Camaro.
Вице-президент Chevrolet Global Скотт Белл заявил, что хотя спорткар ушёл с рынка без непосредственного преемника, история бренда Camaro не завершается. Впрочем, информации о том, каким будет новый Camaro и когда его ждать, топ-менеджер не предоставил.