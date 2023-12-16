СМИ: украинский дальнобойщик умер в очереди на границе с Польшей

Украинский водитель умер в очереди грузовиков перед пунктом пропуска "Корчева" на границе Польши с Украиной. Об этом сообщил портал "Факты ICTV".

Украинский дальнобойщик умер в очереди на границе с Польшей
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По его данным, мужчине стало плохо. Портал опубликовал видео, на котором видно, как его забирают врачи. Позже сайт со ссылкой на источники сообщил, что водитель умер.

В субботу представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщал, что в очереди на границе с Польшей стоят 2,4 тыс. грузовиков.

6 ноября польские перевозчики заблокировали три основных КПП на границе с Украиной: "Ягодин - Дорохуск", "Краковец - Корчева" и "Рава-Русская - Хребене". 23 ноября к ним добавился четвертый - "Медыка - Шегини". Водители грузовиков вынуждены сутками стоять в многокилометровых очередях. Протестующие польские перевозчики требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом перевозчикам с Украины, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и восстановить систему разрешений для украинских транспортных компаний, существовавшую до 24 февраля 2022 года.

С начала блокады в очередях у границы умерли два украинских водителя. Если новый инцидент официально подтвердится, число умерших вырастет до трех.

Автоновости
Андрей Демченко
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