Украинский дальнобойщик умер в очереди на границе с Польшей

Украинский водитель умер в очереди грузовиков перед пунктом пропуска "Корчева" на границе Польши с Украиной. Об этом сообщил портал "Факты ICTV".

По его данным, мужчине стало плохо. Портал опубликовал видео, на котором видно, как его забирают врачи. Позже сайт со ссылкой на источники сообщил, что водитель умер.

В субботу представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщал, что в очереди на границе с Польшей стоят 2,4 тыс. грузовиков.

6 ноября польские перевозчики заблокировали три основных КПП на границе с Украиной: "Ягодин - Дорохуск", "Краковец - Корчева" и "Рава-Русская - Хребене". 23 ноября к ним добавился четвертый - "Медыка - Шегини". Водители грузовиков вынуждены сутками стоять в многокилометровых очередях. Протестующие польские перевозчики требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом перевозчикам с Украины, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и восстановить систему разрешений для украинских транспортных компаний, существовавшую до 24 февраля 2022 года.