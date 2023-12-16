JAC официально привезёт в Россию премиум-минивэн и рамный пикап. «Автостат» выяснил у пресс-службы автопроизводителя, что в течение 12 месяцев в нашей стране появятся среднеразмерный рамный пикап T9 (первый квартал 2024 года), бюджетный однообъёмник M4 (второй квартал), гибридный кроссовер JAC JS6 (третий квартал) и премиум-минивэн RF8 (четвёртый квартал). Комплектации и модификации версий для России в стадии формирования.

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JAC T9 — флагман линейки пикапов китайского автопроизводителя. Модель выпускается с 2021 года, а этой весной грузовичок пережил рестайлинг. Вероятно, у нас предложат самую продвинутую версию, чтобы избежать внутренней конкуренции с более утилитарными JAC T6 и T8 Pro. В таком случае «девятка» для России отличится классическим 8-ступенчатым автоматом, полным приводом и бензиновым 2,0-литровым турбомотором (231 сила и 380 Нм в китайской спецификации).

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Другая ожидаемая модель — бюджетный минивэн Refine M4. Речь идёт о 5,2-метровом однообъёмнике образца 2016 года с проверенной конструкцией. Сзади — неразрезной мост, но подвеска пружинная. В салоне может быть от семи до девяти посадочных мест. В любом случае придётся согласиться на 6-ступенчатую «механику» и задний привод, а вот гамма двигателей в Китае широка: есть и дизель, и бензиновый «атмосферник», и бензиновый турбомотор, и даже гибрид!

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JS6 Hybrid представляет собой электрифицированную версию кроссовера, который добрался до России в прошлом году, но звёзд с неба не хватает. Наконец, на вершине локальной линейки JAC планируется премиум-минивэн Refine RF8: в Китае он бывает 421-сильным гибридом или комплектуется обычным 2,0-литровым турбомотором и 8-ступенчатым автоматом, привод в любом случае передний.