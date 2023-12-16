Ким Чен Ын получил новый бронированный автомобиль

Ким Чен Ын получил новый роскошный броневик, несмотря на санкции. Южнокорейские журналисты поделились роликом с Общереспубликанского съезда матерей в Пхеньяне. Пресса удивилась, что Ким Чен Ын прибыл на мероприятие на пуленепробиваемом Mercedes-Benz Maybach S650 образца 2019 года: ранее такой лимузин у диктатора в автопарке замечен не был. Ввезти предметы роскоши в Северную Корею сложно: с 2006 года страна находится под санкциями ООН.

© Motor.ru

Как Ким Чен Ыну удалось обойти санкции доподлинно неизвестно. Четыре года назад у северокорейского лидера появился рестайлинговый Mercedes-Benz W221 Pullman, и тогда журналисты New York Times нашли «российский след», намекнув, что бронированные лимузины могли попасть в Пхеньян через порт Владивостока.

news.sbs.co.kr

Поставка нового «Майбаха» пока расследования не удостоилась. Судя по видеоролику, у Ким Чен Ына появился бронированный лимузин с индексом S 650 и защитой по классу VR10: такие выпускались в течение двух лет (2019-2020). У автомобиля задний привод и двигатель V12 объёмом 6,0 литра. Похоже, Mercedes-Maybach станет основным служебным автомобилем северокорейского лидера, сменив Maybach 62 начала 2000-х.

Хотя Северная Корея давно под санкциями, контрабандой в эту страну занимаются не менее 90 государств, и далеко не всегда речь идёт о предметах роскоши. В КНДР нелегально ввозят комплектующие для оборонной промышленности, все виды транспорта, сельскохозяйственные принадлежности и многое другое.