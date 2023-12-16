Ким Чен Ын получил новый бронированный автомобиль

Ким Чен Ын получил новый роскошный броневик, несмотря на санкции
Ким Чен Ын получил новый роскошный броневик, несмотря на санкции. Южнокорейские журналисты поделились роликом с Общереспубликанского съезда матерей в Пхеньяне. Пресса удивилась, что Ким Чен Ын прибыл на мероприятие на пуленепробиваемом Mercedes-Benz Maybach S650 образца 2019 года: ранее такой лимузин у диктатора в автопарке замечен не был. Ввезти предметы роскоши в Северную Корею сложно: с 2006 года страна находится под санкциями ООН.
Как Ким Чен Ыну удалось обойти санкции доподлинно неизвестно. Четыре года назад у северокорейского лидера появился рестайлинговый Mercedes-Benz W221 Pullman, и тогда журналисты New York Times нашли «российский след», намекнув, что бронированные лимузины могли попасть в Пхеньян через порт Владивостока.
Поставка нового «Майбаха» пока расследования не удостоилась. Судя по видеоролику, у Ким Чен Ына появился бронированный лимузин с индексом S 650 и защитой по классу VR10: такие выпускались в течение двух лет (2019-2020). У автомобиля задний привод и двигатель V12 объёмом 6,0 литра. Похоже, Mercedes-Maybach станет основным служебным автомобилем северокорейского лидера, сменив Maybach 62 начала 2000-х.
Хотя Северная Корея давно под санкциями, контрабандой в эту страну занимаются не менее 90 государств, и далеко не всегда речь идёт о предметах роскоши. В КНДР нелегально ввозят комплектующие для оборонной промышленности, все виды транспорта, сельскохозяйственные принадлежности и многое другое.
Интересно, что в Южной Корее президент тоже пользуется аналогичным «Майбахом». Кортеж Юн Сок Ёля удалось оценить на первом за десять лет военном параде. На церемонии южнокорейский лидер пользовался отечественными автомобилями, но на мероприятие предпочёл приехать на флагмане немецкого автопрома в сопровождении американских внедорожников.