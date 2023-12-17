Дептранс: движение на внутренней стороне МКАД после ДТП полностью восстановлено

Движение на внутренней стороне МКАД после столкновения на 21-м километре нескольких автомобилей полностью восстановлено. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы. "Движение восстановлено в полном объеме", — говорится в публикации. На внутренней стороне 21-го км МКАД перед развязкой с Каширским шоссе столкнулись несколько грузовиков и легковых автомобилей, движение было перекрыто. До этого грузовой автомобиль врезался в ограждение и перекрыл часть 41-го км МАКД. "На внутренней стороне 41 км МКАД грузовой автомобиль въехал в ограждение. Движение в районе ДТП производится по 2 полосам из 4", — говорится в сообщении. Судя по фото с места ДТП, после аварии фуру развернуло поперек дороги. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. По предварительным данным, во время происшествия никто не пострадал. Устанавливаются причины произошедшего. Ранее сообщалось, что в Казани таксист высадил пассажирку из машины за то, что она назвала его обслугой.