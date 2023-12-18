В Вологде дороги и тротуары обрабатывают противогололедной смесью

В ближайшие дни температура воздуха в городе будет выше климатической нормы на 5-6 градусов, днем возможно до +1 градуса. В связи с чем коммунальщики усилили работу по обработку дорог противогололедной смесью.

«Обработка противогололедной смесью дорог, тротуаров, мостов, дворовых территорий – в обязательном порядке. Особое внимание – крыши зданий, откуда может скатываться снег. Обращаем на это особое внимание управляющих компаний и ТСЖ. Также, в связи с потеплением и таянием снега, чтобы избежать подтопления на тротуарах и проезжей части, специалисты Водоканала очищают дождеприемники ливневой канализации. В настоящее время 5 бригад МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» занимаются расчисткой дождеприемников от снега и промывкой ливневой канализации. Задействовано 15 человек и 5 единиц техники», - сказал во время прямого эфира Мэр Вологды Сергей Воропанов.

С 16 декабря в Вологде выпало более 10 мм осадков, что составляет декадную норму. На утро 18 декабря высота снежного покрова составляет 35 см. За минувшие сутки на уборке города были задействованы 106 единиц техники и 104 рабочих. Вывезено – 3300 кубометров снега. Все с начала сезона вывезли более 54 тысяч кубометров снега.