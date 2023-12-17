«Гелендваген» превратили в дом на колесах с кухней и туалетом

Из «Гелендвагена» сделали внедорожный кемпер с кухней и туалетом. Культовый Mercedes-Benz G-Class славится своей надёжностью и проходимостью, что делает его одним из самых востребованных автомобилей у любителей вылазок на природу. А чтобы путешественникам не пришлось тратиться на гостиницу или ночевать в палатке на сырой земле, немецкие тюнеры Terracamper подготовили проект конвертации «Гелендвагена» в самый настоящий дом на колёсах со спальным местом, столом и даже кухней и встроенным туалетом.

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Компания подготовила модульный тюнинг-кит, который позволяет конвертировать внедорожник в кемпер. При этом все детали устанавливаются на штатные места и не требуют доработки кузова, так что при необходимости Mercedes-Benz G-Class TecCrawl можно легко превратить в обычный «Гелендваген» — и обратно.

Комплект включает в себя выдвижную кухню, которая располагается в задней двери со стороны водителя. В модуле есть двухконфорочная газовая плита, шкаф и разделочная доска для приготовления еды. Дверь багажника открывает доступ к сиденью-банкетке и раскладному столу, которые на ночь превращаются в спальное место. Предусмотрена 20-литровая ёмкость для воды и 30-литровый холодильник. Более того, в багажнике нашлось даже место для портативного туалета.

Terracamper

Terracamper

Terracamper

Terracamper

Terracamper

Terracamper