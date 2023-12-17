Bentley выпустила лимитированный мед Black Edition Label, который невозможно купить

Bentley выпустила лимитированный мёд Black Edition Label. Его невозможно купить
Bentley выпустила эксклюзивный мёд Black Edition Label: его невозможно купить. В 2019 году при поддержке бортников графства Чешир в штаб-квартире Bentley в Крю появились два улья, а к 2023 году их число выросло до 17. Теперь на пасеке живёт более миллиона пчёл. Из двух старейших ульев в Пимс-Лейн британский автопроизводитель собрал мёд, который превратили в лимитированную партию под названием Black Edition Label — её изготовят тиражом в 500 банок. Оставшиеся 15 ульев позволили получить 1000 банок «обычного» мёда.
«Мёд Black Edition Label очень эксклюзивен и мы не продаём его — его дарят на корпоративных мероприятиях, визитах к клиентам и благотворительных мероприятиях, а также в рамках программ вознаграждения и признания коллег», — заявил директор по планированию производства Bentley Motors Себастьян Бенндорф.
«Мы считаем, что это интересный способ заставить людей говорить о важности экологии и роли, которую играют пчёлы», — добавил он.
По случаю выпуска лимитированной партии мёда дизайнеры Bentley провели ребрендинг и разработали новую фирменную упаковку для необычного продукта.
Впрочем, кроме британского автопроизводителя, собственные пасеки есть и у других брендов Volkswagen Group — у Porsche в Лейпциге своя пасека на полтора миллиона пчёл, а у Lamborghini в Сант-Агата-Болоньезе за мёд отвечают более 600 тысяч пчёл.