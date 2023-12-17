Bentley выпустила лимитированный мед Black Edition Label, который невозможно купить

Bentley выпустила эксклюзивный мёд Black Edition Label: его невозможно купить. В 2019 году при поддержке бортников графства Чешир в штаб-квартире Bentley в Крю появились два улья, а к 2023 году их число выросло до 17. Теперь на пасеке живёт более миллиона пчёл. Из двух старейших ульев в Пимс-Лейн британский автопроизводитель собрал мёд, который превратили в лимитированную партию под названием Black Edition Label — её изготовят тиражом в 500 банок. Оставшиеся 15 ульев позволили получить 1000 банок «обычного» мёда.