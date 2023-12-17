В Приморье отловили амурского тигра, который растерзал собак в Вольном

В Приморье поймали амурского тигра, который нападал на домашних животных. О том, как ловили хищника, рассказали "Вести. Приморье". Тигра поймали около села Дмитриевка в ночь на 17 декабря. До этого его передвижения и поведение отслеживали при помощи фотоловушек. Когда специалисты Госохотнадзора поняли, что не смогут отогнать зверя от населенного пункта, было принято решение об отлове. Хищник оказался самцом весом 150–170 кг. Его отправили в реабилитационный центр в селе Алексеевка. После осмотра его либо выпустят в малонаселенной местности, где он сможет охотиться, не угрожая людям и их питомцам, либо оставят в неволе, если выяснится, что здоровье тигра не позволяет ему вести полноценную охоту. О нападении полосатого хищника на собак сообщалось неделю назад. Тигр растерзал двух псов в Архаринском округе Амурской области, после чего местные власти посоветовали гражданам не ходить в лес и не выпускать домашних животных за пределы дворов.