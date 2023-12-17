Alfa Romeo определилась с названием своего нового кроссовера

Новый кроссовер итальянской марки Alfa Romeo будет называться Milano. Об этом сообщает motor1.com.

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По данным портала, модель получила такое название в честь города Милан, где зародилась компания Alfa Romeo. Отмечается, что это будет кроссовер B-класса с электрической силовой установкой мощностью 154 л.с. В основе модели лежит платформа, на которой также построен Jeep Avenger. Не исключено, что машину оснастят и гибридным двигателем.

Дебют Alfa Romeo Milano состоится в апреле 2024 года в Милане.