Great Wall начнет продажи в России кроссоверов Wey Mocha в 2024 году

В 2024 году китайская компания Great Wall Motor представит в России кроссовер Wey 05. Модель станет первой в линейке бренда Wey на российском рынке и первым гибридным автомобилем концерна в РФ, сообщили в пресс-службе «Хавейл Мотор Рус», передает аналитическое агентство «Автостат».

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На разных мировых рынках этот кроссовер также известен под названиями Wey Coffee 01, Wey 05 и Wey Mocha. В ноябре стало известно, что модель получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), позволяющее начать продажи в России. Старт продажи автомобилей запланирован на начало 2024 года.

Гибридный кроссовер оснащен бензиновым двигателем и двумя электромоторами, максимальная мощность силовой установки составляет 295 л.с. С нуля до 100 км/ч автомобиль способен разгоняться за 5 секунд, средний расход топлива составляет 7,7 л на 100 км. Заявленный запас хода — 864 км. В салоне Wey 05 установлен проекционный дисплей и электронная комбинация приборов. Климатическая установка управляется через сенсорный дисплей с тактильной обратной связью.