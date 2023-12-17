Автодилеры России приступили к продаже новых электроавтомобилей

На рынке России появился новый бренд, который предлагает электрические автомобили. В линейке уже есть модели F7 и R7.

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В продаже в России представлены электрические модели Rising R7 и Rising F7. Дилеры планируют получить хорошую выручку с новых иномарок. Лифтбек Rising F7 предлагается с силовым агрегатом на 90 кВт-ч или 544 л.с. С места до отметки 100 км/час автомобиль способен разгоняться за 3.7 секунды. Запас хода на полном заряде составляет 600 км. На рынке модель предлагается в двух исполнениях - Performance Comfort и Deluxe. Стоимость базовой версии составляет 6 780 000 рублей, а максимальная оценивается в 7 822 000 рублей.

Вторая модель - Rising R7 в кузове кроссовера. Автомобиль отличается системой полного привода и приводится в движение силовой установкой мощностью 544 л.с. Разгон с места до отметки 100 км/час происходит за 3.8 секунды. Запас хода на электричестве составляет 606 км на полном заряде. В продаже модель представлена только в одной комплектации - Luxury. Стоимость такого электрокара на рынке России составляет 8 400 000 рублей.

Обе модели предлагаются с широким набором опций и электронных ассистентов водителя. В салоне установлено по 3 экрана, среди которых есть отдельный дисплей для пассажира первого ряда. В отделке интерьера используется кожа и алькантара. По габаритам лифтбек Rising F7 сопоставим с Audi A6. Он выгодно выделяется показателем аэродинамического сопротивления - 0.20. Такой же результат демонстрирует Porsche Taycan.