Hennessey представила брутальный 650-сильный суперпикап Goliath

Компания Hennessey сделала брутальный 650-сильный суперпикап Goliath. \Американское тюнинг-ателье Hennessey, которое славится своими мощными автомобилями на базе моделей американских же марок, представило свой новый проект — Goliath 650. Интересно, что одно и то же имя дано сразу пикапам двух марок — специалисты доработали последнее поколение Chevrolet Silverado и GMC Sierra, которые технически идентичны друг другу. Это позволило специалистам подготовить общую программу для обеих моделей General Motors.

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Оба пикапа с завода комплектуются атмосферным 6,2-литровым двигателем V8 — самым большим и мощным восьмицилиндровым бензиновым атмосферным мотором в своём классе — который развивает 420 лошадиных сил и 460 Нм. Агрегат сочетается с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

Чтобы обеспечить рост мощности на 55% и крутящего момента на 43%, тюнеры из Техаса установили 3,0-литровый компрессор, новый интеркулер, перепрограммированный блок управления двигателем и внедрили в мотор ряд других доработок, включая спортивный выхлоп, позволили получить 650 сил и 658 Нм.