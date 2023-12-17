В ноябре 2023 года продажи новых легковых автомобилей выросли

В ноябре 2023 года продажи новых легковых автомобилей, легких коммерческих автомобилей и пикапов в России выросли на 95,4% и составили 119 761 ед., о чем свидетельствуют данные исследования «АСМ холдинг» и «Автостат Инфо». Аналитики отмечают, что всего за одиннадцать месяцев было реализовано 1 025 389 ед. техники, что на 60,2% больше, чем за аналогичный период 2022 года (без учета продаж силовым и дипломатическим структурам в РФ).

Итоги продаж по отдельным видам АТС:

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• Легковые автомобили: ноябрь 2023 года – 108 646 ед. (100,5%), январь-ноябрь 2023 года – 931 711 ед. (63,8%). Из них электромобили (BEV): ноябрь 2023 года – 3 479 ед. (742,4%), январь-ноябрь 2023 года –19 236 ед. (688,4%).

• Легкие коммерческие автомобили, включая грузовые автомобили категории N1 и автобусы категории M2: ноябрь 2023 года – 9 304 ед. (50,1%), январь-ноябрь 2023 года – 78 030 ед. (21,6%). Из них электромобили (BEV): ноябрь 2023 года – 5 ед. (150%), январь-ноябрь 2023 года – 58 ед. (75,8%).

• Пикапы: ноябрь 2023 года – 1 811 ед. (97,9%), январь-ноябрь 2023 года – 15 648 ед. (129,7%).

Комментирует Александр Ковригин, заместитель генерального директора «АСМ-холдинг»:

Продажи легковых автомобилей в ноябре 2023 года на рынке России выросли на 100,5%. Такой рост получился за счет низкой базы продаж автомобилей в 2022 году. Отметим, что дальнейший рост продаж будет зависеть от покупательной способности населения, роста цен на автомобили и некоторых других факторов.

По итогам 2023 года мы ожидаем, что продажи новых автомобилей при достаточном насыщении рынка могут вырасти на 60-65% к результатам 2022 года.

В ноябре мы зафиксировали увеличение продаж новых пикапов на 97,9%. Ситуация в этом сегменте повторяет во многом ситуацию на рынке легковых автомобилей. Прогноз по этому сегменту на 2023 год – рост продаж в пределах 120-135%.