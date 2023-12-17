Названы самые популярные кроссоверы в России

В ноябре 2023 года продажи новых кроссоверов на российском рынке выросли в годовом сравнении на 129% с 33 тыс. 499 до 76 тыс. 834 единиц. Об этом сообщает «Автостат Инфо». В структуре продаж кроссоверы заняли 70,7%.

© Газета.Ru

Самым популярным автомобилем в сегменте стала Lada Niva: было продано 9 тыс. 830 машин. На втором месте находится Haval Jolion, продажи которого в ноябре составили 7 тыс. 268 единиц. Третье место у Chery Tiggo 4 Pro - продано 3 тыс. 640 автомобилей. В топ-5 входят Geely Coolray (3 тыс. 609 ед.) и Omoda C5 (3 тыс. 222 ед.).

Всего с начала года и по ноябрь включительно российские покупатели приобрели 626 тыс. 978 новых кроссоверов, что на 96% превысило результаты прошлого года.

До этого в Минпромторге заявили, что российский авторынок начнет восстанавливаться и в 2024 году уровень продаж может достигнуть 1,3 млн единиц. В ведомстве отметили, что в 2026 году объем продаж будет соответствовать среднегодовому объему продаж в 2015–2021 годах. Начиная с 2027 года рынок будет постепенно расти на 1% в год. Таким образом, к 2030 году авторынок РФ выйдет на уровень 1,8 млн автомобилей в год, а к 2035 году объем продаж составит 1,9 млн автомобилей в год.