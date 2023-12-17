Арт-кар BMW вдохновил Puma на создание коллекции одежды и обуви

В 2023 году исполняется 100 лет со дня рождения легендарного художника Роя Лихтенштейна, который в 1977 году превратил гоночный BMW 320i Turbo в арт-кар. Машина в том же сезоне выиграла марафон «24 часа Ле-Мана» в своём классе, вписав себя этим успехом в историю бренда и фирменных арт-каров баварской марки. Память художника спортивное подразделение BMW M Motorsport совместно с компанией Puma решило почтить капсульной коллекцией BMW Art Car.

© BMW

Источником вдохновения послужила традиционная для художника поп-арта техника нанесения изображений с помощью точек Бен-Дей, которую американец сначала воплотил на кузове автомобиля. А сейчас рисунок с бортов арт-кара дизайнеры перенесли на лимитированную партию курток, спортивных штанов, футболок, кепок и кроссовок Puma.

Арт-кар украшен пейзажем, который нанесён таким образом, чтобы имитировать движение по кузову и заодно иллюстрировать смену времени суток за счёт разных рисунков солнца и облаков. Отдельные элементы дизайна с BMW 320i Turbo были перенесены на одежду, чтобы коллекция в сборе формировала узнаваемый облик арт-кара.

BMW

BMW

BMW

BMW

BMW