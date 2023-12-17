Дорогу в Грузию закрыли для грузовиков из-за непогоды
Из-за ухудшения погодных условий в Грузии проезд большегрузного транспорта закрыт на участке от Владикавказа до Ларса по направлению на выезд из Российской Федерации, сообщили в МЧС Северной Осетии-Алании.
"Запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации", - отметили в ведомстве.
Такие меры необходимы в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии. Кроме того, движение для большегрузов закрыли из-за невозможности обеспечить безопасный проезд.
Отмечается, что запрет продлится до особого распоряжения.