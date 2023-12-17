Kaiyi анонсировал еще один кроссовер для рынка России

Производитель Kaiyi представит на рынке России еще одну модель. Автомобиль появится у дилеров до конца декабря текущего года.

Новую модель марки Kaiyi готовят к выходу на рынок России. Параллельно с этим будет представлена рестайлинговая версия легкового X3. Соответствующее заявление было сделано главой департамента развития бренда Иваном Бычковым.

Сейчас в модельной линейке для рынка России представлен седан Kaiyi E5, кроссоверы X3 и X3 Pro, а также флагманский X7. Стоимость седана Kaiyi E5 составляет 2 195 000 рублей в базовой версии. Паркетники X3 и X3 Pro оцениваются у дилеров в 2 238 000 рублей. Флагман Kaiyi X7 недавно был представлен на рынке России.

Поставки в дилерские центры новых автомобилей запланированы на начало 2024 года. Тогда же модель будет представлена в официальной дилерской сети бренда. Напомним, что все перечисленные модели выпускаются на производственной площадке “Автотор” в Калининградской области. На этом же заводе занимаются сборкой автомобилей марок BAIC и SWM.

Новая модель X7 Kunlun представляет собой среднеразмерный паркетник со спортивным оформлением. Автомобиль отличается широким набором опций. В России модель будет предлагаться с двумя моторами на выбор. Объем базовой установки составляет 1.6 литра, а мощность - 186 л.с. В связке работает роботизированная трансмиссия на 7 ступеней. Второй двигатель отличается объемом 2 литра и отдачей - 238 л.с. Коробка передач идентична базовой версии.