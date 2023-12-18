Коммунальщики в Санкт-Петербурге вышли на борьбу с сосульками

В Санкт-Петербурге борются с наледью. Температура в городе плюсовая, и риски падения сосулек с крыш выросли. Сотрудники коммунальных служб ежедневно забираются на кровлю домов, чтобы очистить ее от снега и льда, передает корреспондент «МИР 24» Ирина Мокрецова.

В Санкт-Петербурге температура на улице резко повысилась: с минус 14 до плюс 4 градусов. На дорогах и тротуарах смесь из воды, льда и тающего снега. А с крыш свисают огромные сосульки, которые угрожают сорваться.

Коммунальные службы приступили к борьбе за безопасность горожан. Они сбивают наледь и очищают крыши от снега. На кровлях без мансардного этажа работают альпинисты. Наклон – меньше 45 градусов, так что человек спокойно может перемещаться и бить по сосулькам.

«В центральном районе у нас 99% домов имеют крышу металлическую. Мягкой кровли здесь мало, так как это историческая застройка», – сказал главный инженер жилищно-коммунальной службы № 3 Центрального района Петербурга Антон Крылов.