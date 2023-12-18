В школах Петропавловска-Камчатского отменили уроки первой смены

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 декабря. /ТАСС/. Занятия учащихся в первую смену в школах административного центра Камчатки отменены из-за ветра и мокрого снега, сообщает мэрия Петропавловска-Камчатского.

"Сегодня, 18 декабря, в связи с неблагоприятными погодными условиями отменены занятия первой смены для учащихся городских школ", - говорится в распространенном сообщении. Уроки для начальных классов второй смены также были отменены.