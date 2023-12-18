Nissan подвел передовой двигатель: в группе риска 450 тысяч машин

Управление по расследованию дефектов США (ODI) объявило, что инициировало расследование в отношении японской компании. Регулятор получил жалобы от шести владельцев Nissan с технологичными турбомоторами линейки VC с переменной степенью сжатия. Во всех случаях двигатели внезапно теряли мощность и полностью выходили из строя. Японская компания проблему признала.

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Под расследованием новые Nissan (Altima, Rogue) и Infiniti (QX50, QX55), которые относятся к 2019-2023 модельным годам. В этих автомобилях используется один из двух турбомоторов: либо «турботройка» 1.5 VC-Turbo, либо «турбочетвёрка» 2.0 VC-Turbo; обе — с переменной степенью сжатия. Три фатальных отказа двигателя случились на кроссоверах Rogue, два на Infiniti, один — на Altima.

По предварительным данным, речь идёт о дефекте коленчатого вала и/или L-образного звена. Nissan заявил, что «стремится обеспечить безопасность клиентов и тесно сотрудничает с Национальным управлением безопасности дорожного движения США (NHTSA)». Мотористы японской фирмы работают над решением проблемы, но отзывная кампания пока не инициирована, а количество дефектных машин не подтверждено автопроизводителем.