Nissan подвел передовой двигатель: в группе риска 450 тысяч машин

Nissan подвёл передовой двигатель: в группе риска 450 тысяч машин
Управление по расследованию дефектов США (ODI) объявило, что инициировало расследование в отношении японской компании. Регулятор получил жалобы от шести владельцев Nissan с технологичными турбомоторами линейки VC с переменной степенью сжатия. Во всех случаях двигатели внезапно теряли мощность и полностью выходили из строя. Японская компания проблему признала.
Под расследованием новые Nissan (Altima, Rogue) и Infiniti (QX50, QX55), которые относятся к 2019-2023 модельным годам. В этих автомобилях используется один из двух турбомоторов: либо «турботройка» 1.5 VC-Turbo, либо «турбочетвёрка» 2.0 VC-Turbo; обе — с переменной степенью сжатия. Три фатальных отказа двигателя случились на кроссоверах Rogue, два на Infiniti, один — на Altima.
По предварительным данным, речь идёт о дефекте коленчатого вала и/или L-образного звена. Nissan заявил, что «стремится обеспечить безопасность клиентов и тесно сотрудничает с Национальным управлением безопасности дорожного движения США (NHTSA)». Мотористы японской фирмы работают над решением проблемы, но отзывная кампания пока не инициирована, а количество дефектных машин не подтверждено автопроизводителем.
Американские регуляторы второй раз за месяц обращают внимание на моторы автомобилей Nissan. Ранее NHTSA объявила, что возьмёт на контроль жалобы потребителей на пикапы Nissan Titan с 5,0-литровыми турбодизелями Cummins: в группе риска могут быть десятки тысяч машин.