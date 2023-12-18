Новый бизнес-седан Geely отличился 45-дюймовым экраном и ценой

В Поднебесной состоялась презентация электромобиля Galaxy E8 — легкового флагмана нового суббренда Geely. Пока объявлена только стартовая цена: всего 188 тысяч юаней (26 тысяч долларов)! По сути Geely продолжает «ценовые войны», ведь конкуренты заметно дороже, например, Avatr 12 стоит от 300 800 юаней (42 тысячи долларов), а BYD Han EV — от 209 800 юаней (29 тысяч долларов).

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Изюминка Geely Galaxy E8 — гигантский 45-дюймовый экран во всю ширину передней панели. Это не маркетинговый ход: речь действительно идёт о цельном 8К-дисплее с тонкими рамками и толщиной менее сантиметра. Есть возможность активировать трёхмерный рабочий стол, смотреть видеоролики, используя аудиосистему с 12 динамиками, а также играть в видеоигры вдвоём, взяв джойстики!

Autohome.com.cn

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Geely Galaxy E8 разделил с Zeekr 001 архитектуру SEA, так что электросистема у моделей общая. Базовый седан способен проехать без подзарядки до 550 километров, показатель самой «дальнобойной» версии — 665 километров. Есть силовые установки с задним (272 силы, 343 Нм) или полным (422 силы, 710 Нм) приводом, знакомые по другим моделям Zeekr. Тяговых батарей две: на 62 или 76 киловатт-часов.

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Полные комплектации будут раскрыты в январе 2024 года, но уже известно, что Geely предложит панорамную крышу, автопилот с лидаром, электрорегулировки кресел, медиасистему на основе чипа Qualcomm Snapdragon 8295, а также целый ряд других «премиальных» опций. Впрочем, до Zeekr 007 новинка не дотянется по соображениям корпоративной иерархии.