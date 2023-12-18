Новый бизнес-седан Geely отличился 45-дюймовым экраном и ценой
В Поднебесной состоялась презентация электромобиля Galaxy E8 — легкового флагмана нового суббренда Geely. Пока объявлена только стартовая цена: всего 188 тысяч юаней (26 тысяч долларов)! По сути Geely продолжает «ценовые войны», ведь конкуренты заметно дороже, например, Avatr 12 стоит от 300 800 юаней (42 тысячи долларов), а BYD Han EV — от 209 800 юаней (29 тысяч долларов).
Изюминка Geely Galaxy E8 — гигантский 45-дюймовый экран во всю ширину передней панели. Это не маркетинговый ход: речь действительно идёт о цельном 8К-дисплее с тонкими рамками и толщиной менее сантиметра. Есть возможность активировать трёхмерный рабочий стол, смотреть видеоролики, используя аудиосистему с 12 динамиками, а также играть в видеоигры вдвоём, взяв джойстики!
Geely Galaxy E8 разделил с Zeekr 001 архитектуру SEA, так что электросистема у моделей общая. Базовый седан способен проехать без подзарядки до 550 километров, показатель самой «дальнобойной» версии — 665 километров. Есть силовые установки с задним (272 силы, 343 Нм) или полным (422 силы, 710 Нм) приводом, знакомые по другим моделям Zeekr. Тяговых батарей две: на 62 или 76 киловатт-часов.
Полные комплектации будут раскрыты в январе 2024 года, но уже известно, что Geely предложит панорамную крышу, автопилот с лидаром, электрорегулировки кресел, медиасистему на основе чипа Qualcomm Snapdragon 8295, а также целый ряд других «премиальных» опций. Впрочем, до Zeekr 007 новинка не дотянется по соображениям корпоративной иерархии.
Экспортные поставки Galaxy E8 весьма вероятны, но до второго полугодия 2024 года за пределами Китая бизнес-седан вряд ли появится официально. В течение 12 месяцев гамма Galaxy пополнится шестью моделями. Речь не только об электромобилях, но и о подзаряжаемых гибридах на платформе Volvo E-CMA.