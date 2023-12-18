В России нашли обновленную Hyundai Sonata. Ее цена поразит

На одном из маркетплейсов выставили на продажу обновленную Hyundai Sonata. Как выяснила "Российская газета", за автомобиль 2023 года с минимальным пробегом просят 5 100 000 рублей.

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Продавец утверждает, что это седан, ввезенный в РФ из Южной Кореи.

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"Проведены все юридические проверки, полностью подтверждено, что автомобиль не имеет запретов на регистрационные действия, не находится в залоге", - говорится в сообщении.

Напомним, передняя часть модели разительным образом отличается от предшественника. Седан примерил новый корпоративный стиль, в котором выполнены и новый Grandeur, и новый Solaris: это светодиодная полоса под кромкой капота и отдельно стоящие фары. Головной свет в случае с "Сонатой" как бы вписан в воздухозаборники, которые вместе с остроугольной решёткой радиатора придают передней части агрессивный внешний вид.

Задняя часть новой Hyundai Sonata лишилась эллипсообразных фонарей, которые сменились на H-образные: они не скрадывают ширину, а наоборот подчёркивают её. Уже в стандартной версии седан получил оформление выхлопной системы "под спорт".

Мультимедиа и приборная панель объединены, диагональ каждого дисплея равна 12,3 дюйма. Центральные дефлекторы вписаны в торпедо, а центральный тоннель лишился селектора трансмиссии, который перекочевал за рулевое колесо. Последнее лишилось "ушастого" дизайна и получило три спицы, а вместо лого в центре "баранки" теперь красуется просто полоска с закругленными краями. Управление климат-контролем осуществляется у новинки через сенсорную панель.

Под капотом у выставленного на продажу автомобиля находится двухлитровый атмосферник (160 л.с.), который работает вместе с шестиступенчатым "автоматом". Привод - передний.