Ford начал продажи атмосферного V8 Megazilla объемом 7,3 литра
Гигантский бензиновый мотор обойдётся в 23 тысячи долларов: немногим дешевле, чем базовый пикап Ford Maverick (от 25,6 тысячи долларов). Характеристики за год, прошедший с момента презентации, не поменялись: чугунный блок, степень сжатия 10,5:1, пиковая мощность — 623 лошадиные силы, крутящий момент — 868 Нм. В комплекте с мотором прилагается навесное оборудование.
Двигатель Megazilla доступен для тюнинга: 7,3-литровый V8 может быть востребован у кастомайзеров, мастерских, которые работают с тяжёлыми пикапами и хот-родами. Хотя с завода с литра рабочего объёма сняли 85 лошадиных сил, запас прочности есть. По блоку цилиндров, коленвалу и проводке новинка повторяет исходный V8 Godzilla.
Повышения мощности на 43 процента удалось достичь за счёт применения кованых поршней и шатунов, новой головки блока цилиндров, замены впускного коллектора и дроссельной заслонки. Около 80 процентов пикового крутящего момента доступны в широком диапазоне с 2500 до 6000 оборотов в минуту, то есть для грузовичков Ford агрегат подойдёт идеально.
У американских тюнеров есть выбор, ведь «моторов в ящиках» доступно много. Dodge готов продать 6,2-литровый V8 Redeye (818 сил) за 13 тысяч долларов, за компрессорный LT4 V8 от General Motors придётся выложить 18 тысяч долларов. Обычный «атмосферник» Godzilla V8 по-прежнему стоит около 10 тысяч долларов.