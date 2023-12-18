Ford начал продажи атмосферного V8 Megazilla объемом 7,3 литра

Гигантский бензиновый мотор обойдётся в 23 тысячи долларов: немногим дешевле, чем базовый пикап Ford Maverick (от 25,6 тысячи долларов). Характеристики за год, прошедший с момента презентации, не поменялись: чугунный блок, степень сжатия 10,5:1, пиковая мощность — 623 лошадиные силы, крутящий момент — 868 Нм. В комплекте с мотором прилагается навесное оборудование.

© Мотор.ру

Двигатель Megazilla доступен для тюнинга: 7,3-литровый V8 может быть востребован у кастомайзеров, мастерских, которые работают с тяжёлыми пикапами и хот-родами. Хотя с завода с литра рабочего объёма сняли 85 лошадиных сил, запас прочности есть. По блоку цилиндров, коленвалу и проводке новинка повторяет исходный V8 Godzilla.

Повышения мощности на 43 процента удалось достичь за счёт применения кованых поршней и шатунов, новой головки блока цилиндров, замены впускного коллектора и дроссельной заслонки. Около 80 процентов пикового крутящего момента доступны в широком диапазоне с 2500 до 6000 оборотов в минуту, то есть для грузовичков Ford агрегат подойдёт идеально.