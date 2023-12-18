Alfa Romeo не станет превращаться в «бренд внедорожников»

В беседе с Autocar гендиректор марки Жан-Филипп Импарато подчеркнул, что электрический преемник Giulia останется седаном, «несмотря на то, что этот сегмент страдает». Топ-менеджер дал понять, что электрификация является синонимом аэродинамики, а разговор об аэродинамике подразумевает наличие седана.

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«Мы не хотим становиться брендом внедорожников, даже если на них перейдёт весь мир», — добавил Импарато.

Глава Alfa Romeo снова намекнул, что в разработке находятся электрические наследники купе GTV и кабриолета Duetto, но отказался сообщать подробности. Жан-Филипп Импарато объяснил, что выпуск нишевых моделей — следующий шаг после выпуска электрической Giulia. До отставки бензинового седана остаётся примерно три года.

В 2025-2026 годах у Alfa Romeo появится ещё один электромобиль D-сегмента: преемник кроссовера Stelvio. К 2027 году подтверждён большой вседорожник, размером с Porsche Cayenne. А ближайшей новинкой станет компактный кроссовер Milano. Ранее Жан-Филипп Импарато предположил, что электрический наследник Giulia предложат в кузове Shooting Brake — «может быть, с новой «Джулией» мы сможем взять лучшее из двух миров [седанов и универсалов]».