Названа самая частая причина штрафов водителей в 2023 году

В России в 2023 году самой частой причиной получения штрафа за нарушение Правил дорожного движения стало превышение скорости. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование «Ренессанс страхование» и сервиса онлайн-проверки автомобилей «Автотека».

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«По мнению большинства российских автомобилистов (58%), количество правонарушений на дорогах только за 2023 год увеличилось в разы. Самыми частыми причинами уклонения от ПДД в этом году стали превышение скорости (33%), несоблюдение правил парковки (7%) и разговор по телефону во время вождения (4%)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2023 году самой частой причиной дорожных аварий стали столкновение с другими машинами (63%), наезды на различные препятствия, людей и животных, (27%), а также повреждения посторонними предметами при движении (9%).

До этого стало известно, что МВД России выступает против введения санкций за превышение средней скорости движения и нарушение временных ограничений скорости.