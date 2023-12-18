Светофоры обновили и установили почти по 200 адресам в столице с начала года

«С начала года мы установили, обновили и модернизировали светофоры по 194 адресам. Особое внимание обратили на места, где в прошлом году произошли ДТП с пострадавшими. На таких участках новые светофоры разместили по девяти адресам, а еще на 40 объектах дооборудовали их дополнительными секциями, светодиодными лентами, кнопками для пешеходов», – говорится в сообщении. По словам заместителя мэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, которого цитирует пресс-служба, установка светофоров в местах с интенсивным автомобильным и пешеходным движением – один из эффективных способов снизить количество ДТП. «За 11 месяцев в Москве уже разместили и дооборудовали светофоры по 194 адресам, до конца года планируем сделать это еще на более 100 участков. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем предпринимать меры по снижению аварийности и повышению безопасности на дорогах города», – заключил он.