В США нашли способ решить проблему пьянства за рулем

Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) инициировала поправки, которые обяжут автопроизводителей устанавливать алкозамки. Ожидается, что новый Федеральный стандарт безопасности транспортных средств пройдёт череду согласований к ноябрю 2024-го. General Motors готовится к нововведению и поддерживает законодательную инициативу; Toyota тоже выступила «за».

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По оценкам NHTSA вождение в нетрезвом виде обходится США в 280 миллиардов долларов ежегодно: в эту цифру включены потери заработной платы, медицинские расходы и многое другое. Пьяные водители — одна из основных причин смертности на дорогах США. По итогам 2021 года 13 384 человека погибли в результате несчастных случаев, вызванных нетрезвыми водителями.

NHTSA лоббирует обязательные алкозамки с 2021 года, и тогда власти дали Национальной администрации безопасности дорожного движения три года на проработку готового законопроекта. Похоже, теперь у регулятора есть проект, поддержка крупнейших автопроизводителей и министерства транспорта США. С технологиями проблем нет: гендиректор General Motors Мэри Барра заявила, что механизмы, позволяющие заблокировать органы управления, если водитель не пройдёт тест на алкоголь, давно опробованы.