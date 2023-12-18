Выпуск боевой "Джихад-машины" начнется в Чечне в 2024 году

«В начале этого месяца уже получили конструкторские документации, и сейчас идет этап сборки экспериментального образца. После у нас будут испытания машины. Первые образцы военной техники будут презентованы главе Чеченской Республики до конца текущего месяца. Мы надеемся уже со следующего года запустить серийное производство для нужд СВО», — заявил Хакимов.