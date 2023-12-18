Названы наиболее частые причины штрафов в 2023 году

Наиболее частой причиной получения штрафа за нарушение ПДД в 2023 году стало превышение скорости — 33% от всех правонарушений на дорогах. Как сообщает газета «Известия», об этом свидетельствуют данные опроса группы «Ренессанс страхование» и платформы для продажи и онлайн-проверки автомобилей «Автотека».

По мнению 58% автомобилистов, количество правонарушений в 2023 году выросло в разы. Кроме превышения скорости в этом году часто штрафовали за несоблюдение правил парковки (7%), а также за телефонные разговоры за рулем (4%).

Подавляющее число опрошенных водителей относят себя к идеальным — об этом заявили 86%. При этом наиболее уверены в себе молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет — 88%. 61% водителей также уверены, что подобное поведение на дороге должно давать им бонусы и послабления при первом штрафе. 52% из них готовы соблюдать все правила ради скидки на транспортный налог, 51% считают достаточной мотивацией льготы на покупку страховки, а 25% — снижение суммы первого штрафа на 90%.

Вице-президент по автострахованию компании «Ренессанс страхование» Сергей Демидов отметил, что доля аккуратных водителей, которые не обращались по основным страховым случаям, за год выросла на 4%. Самой частой причиной ДТП оказались столкновения с другими авто (63%), наезды на животных и людей (27%), а также повреждения посторонними предметами при движении (9%).